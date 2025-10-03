Интернет и СМИ
19:46, 3 октября 2025

Малышева поругалась с не захотевшей пить таблетки гостьей «Жить здорово!»

Малышева поругалась с гостьей «Жить здорово!», которая не захотела пить таблетки
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Кадр: 1tv.ru

Врач-терапевт и телеведущая Елена Малышева поругалась с гостьей программы «Жить здорово!», которая заявила, что не хочет пить таблетки от высокого давления. Выпуск передачи доступен на сайте Первого канала.

В студию программы пригласили гостью с повышенным давлением. Малышева спросила у женщины, принимает ли она таблетки от гипертонии, на что та ответила, что избегает лекарств. «Это недопустимо, у вас будут деменция и инсульт», — предупредила ее Малышева.

Врач объяснила, что при повышенном давлении может произойти кровоизлияние в мозг. «Вы можете не пить таблетки и тогда выбор — чего я хочу больше? Деменции, чтобы всем со мной было плохо, а я все равно ничего не понимаю (...), или инсульта, когда я все понимаю, но парализована наполовину?» — высказалась Малышева.

Гостья возразила ей и уточнила, что ее родители, у которых тоже была гипертония, редко принимали лекарства, но у них не было ни инсульта, ни деменции. «Поставьте опыт на себе, может, и вас пронесет. На 90 процентов не пронесет, но на 10 может пронести. (...) Жизнь ваша нужна реально только одному человеку. Только вам. Больше никому», — закончила отчитывать женщину Малышева.

Ранее сообщалось, что Малышева испугалась из-за беременной гостьи программы. Врачу показалось, что у женщины начались схватки прямо на съемках.

