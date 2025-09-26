Малышеву напугало поведение беременной гостьи в студии программы

Малышева испугалась, что у беременной гостьи «Жить здорово!» начались схватки

Врач и телеведущая Елена Малышева испугалась из-за поведения беременной гостьи программы «Жить здорово!» на Первом канале. Выпуск доступен на сайте телеканала.

Женщина стала героиней рубрики «Труба правды», в которой гости рассказывают о своих жизненных трудностях и просят совета у ведущих. Она пожаловалась, что ее муж не хочет присутствовать на родах, и призналась, что задумалась о разводе из-за этого. Малышева удивилась такому желанию участницы передачи и обратилась к ее супругу, который также был в студии. Она еще раз спросила, согласен ли тот быть рядом с женой, когда та будет рожать, на что мужчина уже ответил согласием.

После этого Малышева попросила женщину выйти из «Трубы правды» и встать рядом с супругом. «Ты так моргаешь, как будто у тебя схватки начались. Не пугай меня», — сказала женщине Малышева. Соведущий Малышевой, кардиолог Герман Гандельман после ее слов пошутил, что если у гостьи передачи начнутся схватки в студии, то ее супруг точно будет присутствовать на родах.

