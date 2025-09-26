Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
07:30, 26 сентября 2025Интернет и СМИ

Малышеву напугало поведение беременной гостьи в студии программы

Малышева испугалась, что у беременной гостьи «Жить здорово!» начались схватки
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Кадр: «Первый канал»

Врач и телеведущая Елена Малышева испугалась из-за поведения беременной гостьи программы «Жить здорово!» на Первом канале. Выпуск доступен на сайте телеканала.

Женщина стала героиней рубрики «Труба правды», в которой гости рассказывают о своих жизненных трудностях и просят совета у ведущих. Она пожаловалась, что ее муж не хочет присутствовать на родах, и призналась, что задумалась о разводе из-за этого. Малышева удивилась такому желанию участницы передачи и обратилась к ее супругу, который также был в студии. Она еще раз спросила, согласен ли тот быть рядом с женой, когда та будет рожать, на что мужчина уже ответил согласием.

После этого Малышева попросила женщину выйти из «Трубы правды» и встать рядом с супругом. «Ты так моргаешь, как будто у тебя схватки начались. Не пугай меня», — сказала женщине Малышева. Соведущий Малышевой, кардиолог Герман Гандельман после ее слов пошутил, что если у гостьи передачи начнутся схватки в студии, то ее супруг точно будет присутствовать на родах.

Ранее Малышева задала гостю «Жить здорово!» интимный вопрос и пристыдила его. Она пожурила мужчину за то, что он не знал, как защищаться от инфекций, передающихся половым путем.

.
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путин встретился с премьер-министром Армении в Кремле. Пашинян ждал переговоров до ночи

    Возврат купленных на маркетплейсах товаров предложили запретить

    В России захотели штрафовать за неготовность к зиме

    На Украине задались вопросами после слов Трампа о возвращении территорий

    Мошенник обманул десятки россиян и заработал миллионы на афере с запчастями для иномарок

    Трамп подписал указ о разрешении смертной казни в Вашингтоне

    Российская тревел-блогерша описала Грозный словами «другая вселенная»

    Малышеву напугало поведение беременной гостьи в студии программы

    Способ защиты аккумулятора iPhone оказался бесполезным

    Алкогольный подарок довел российскую чиновницу до уголовного дела

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости