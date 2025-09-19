Малышева задала интимный вопрос гостю своей передачи и пристыдила его

Врач и телеведущая Елена Малышева пристыдила гостя программы «Жить здорово!» на Первом канале, ответившего на ее интимный вопрос. Выпуск доступен на сайте телеканала.

В передаче Малышева и ее соведущая с гостями обсуждали передающиеся половым путем инфекции, которые могут провоцировать онкологические заболевания. Среди них врачи назвали вирус гепатита B, увеличивающего риски рака в 100 раз. У одного из участников программы, 36-летнего Константина, Малышева спросила о том, какие существуют способы защититься от гепатита B во время секса. Мужчина заявил, что для этого есть разные способы контрацепции.

«Никакой не "много разных". От болезней, передаваемых половым путем, защищает только презерватив (...) Константин 36 лет, что [вы] такой темный?» — сказала Малышева и постучала мужчину кулаком по плечу.

Ранее Малышева довела гостью передачи до слез. Она заявила, что женщине, которая задумалась о разводе с мужем, не нужен ее шестилетний ребенок.