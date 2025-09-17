Интернет и СМИ
Малышева довела гостью своей передачи до слез

Малышева довела гостью передачи «Жить здорово!» до слез после ее слов о семье
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Врач и телеведущая Елена Малышева довела до слез гостью программы «Жить здорово!» на Первом канале после ее слов о трудностях в семье. Выпуск доступен на сайте телеканала.

37-летняя замужняя женщина, воспитывающая шестилетнюю дочь, стала героиней рубрики «Труба правды», участники которой рассказывают о своей сложной жизненной ситуации. Она рассказала, что регулярно проходила бизнес-тренинги и строила карьеру, пока ее супруг сидел с дочерью. Женщина призналась, что «переросла» мужа и захотела развестись с ним, чтобы найти более богатого мужчину. На вопрос ведущих о том, с кем останется ребенок, женщина ответила, что девочка может по очереди жить с обоими родителями, а также оставаться с нянями.

Малышеву возмутили суждения героини. Ее соведущий, иммунолог и педиатр Андрей Продеус отметил, что развод родителей всегда вызывает у ребенка большой стресс. По его словам, в будущем у таких детей повышается риск инфаркта или инсульта. «Вы знаете, дорогая девушка, судьба ваша мне понятна, как в рентгене. Ничего там хорошего не будет. (...) Одно можно сказать: муж-то ее, прекрасный человек, точно себе кого-то найдет. Поэтому уж за него не беспокойтесь. Отдайте ему ребенка. Вам-то он, похоже, не нужен», — заявила ведущая.

«Знаете, я не соглашусь только с одним: я очень люблю своего ребенка и обещаю подумать над вашими словами. Спасибо, что меня вразумили», — ответила героиня и заплакала.

Ранее Малышева назвала безумцами родителей, которые переводят детей на домашнее обучение без весомых оснований. Она заявила, что в школьном коллективе ребенок учится тому, как жить в обществе.

