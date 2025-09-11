Малышева назвала безумцами одну категорию россиян

Малышева назвала безумцами родителей, переводящих детей на домашнее обучение

Врач и телеведущая Елена Малышева раскритиковала в эфире программы «Жить здорово!» на канале «Россия 1» одну категорию россиян и назвала их безумцами. Выпуск с рассуждениями специалистки доступен на сайте телеканала.

Одна из участниц программы задала вопрос, стоит ли ей переводить ребенка на домашнее обучение, так как он сильно устает. Соведущий Малышевой, кардиолог Герман Гандельман, ссылаясь на выводы из исследования, заявил что дети, обучающиеся в группе, лучше усваивают информацию и социализируются.

Малышева согласилась с Гандельманом. «Все родители, которые переводят детей на домашнее обучение, если нет каких-то проблем (тяжелой болезни, он не может ходить), — это безумцы», — сказала врач и добавила, что в школьном коллективе ребенок учится жизни в обществе.

