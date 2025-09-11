Интернет и СМИ
16:51, 11 сентября 2025Интернет и СМИ

Малышева назвала безумцами одну категорию россиян

Малышева назвала безумцами родителей, переводящих детей на домашнее обучение
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Врач и телеведущая Елена Малышева раскритиковала в эфире программы «Жить здорово!» на канале «Россия 1» одну категорию россиян и назвала их безумцами. Выпуск с рассуждениями специалистки доступен на сайте телеканала.

Одна из участниц программы задала вопрос, стоит ли ей переводить ребенка на домашнее обучение, так как он сильно устает. Соведущий Малышевой, кардиолог Герман Гандельман, ссылаясь на выводы из исследования, заявил что дети, обучающиеся в группе, лучше усваивают информацию и социализируются.

Малышева согласилась с Гандельманом. «Все родители, которые переводят детей на домашнее обучение, если нет каких-то проблем (тяжелой болезни, он не может ходить), — это безумцы», — сказала врач и добавила, что в школьном коллективе ребенок учится жизни в обществе.

Ранее Малышева предложила одному из гостей «Жить здорово!» надеть набедренную повязку. Так она отреагировала на заявление мужчины о том, что при высоком уровне холестерина он не пьет статины.

