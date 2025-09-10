Малышева упрекнула гостя передачи в любви к колбасе и призвала надеть набедренную повязку

Врач Малышева призвала мужчину, не пьющего статины, надеть набедренную повязку

Врач и телеведущая Елена Малышева в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале возмутилась из-за признания одного из гостей о здоровье, упрекнула его в любви к колбасе и призвала его переодеться из пиджака в набедренную повязку. Выпуск доступен на сайте телеканала.

В передаче Малышева предложила одному из гостей программы пройти экспресс-тест на уровень холестерина в крови и спросила, сдавал ли мужчина этот анализ раньше. Участник передачи ответил утвердительно и заявил, что показатель у него выше нормы. Врач поинтересовалась, принимает ли тот статины, на что получила отрицательный ответ. Гость заявил, что с недоверием относится к любым лекарствам.

Малышева назвала такую позицию дикой. «А вы почему в пиджаке ходите, а не в набедренной повязке? Если уж протест против современности, надо быть последовательным: не ездить на машине, ездить на телеге, ходить в набедренной повязке, накрываться шкурой, охотиться, а не покупать колбасу. Судя по весу, еду вы покупаете обработанную, правильно?» — раскритиковала мужчину врач.

Медик напомнила, что повышенный уровень холестерина ведет к инфаркту или инсульту. Она призвала россиян снижать этот показатель с помощью статинов.

Ранее Малышева заявила, что жениться нужно до 30 лет. Идеальным возрастом для рождения детей она сочла период от 18 до 26 лет.