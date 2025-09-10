Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
20:34, 10 сентября 2025Интернет и СМИ

Малышева упрекнула гостя передачи в любви к колбасе и призвала надеть набедренную повязку

Врач Малышева призвала мужчину, не пьющего статины, надеть набедренную повязку
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Sergey Petrov / NEWS.ru / Globallookpress.com

Врач и телеведущая Елена Малышева в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале возмутилась из-за признания одного из гостей о здоровье, упрекнула его в любви к колбасе и призвала его переодеться из пиджака в набедренную повязку. Выпуск доступен на сайте телеканала.

В передаче Малышева предложила одному из гостей программы пройти экспресс-тест на уровень холестерина в крови и спросила, сдавал ли мужчина этот анализ раньше. Участник передачи ответил утвердительно и заявил, что показатель у него выше нормы. Врач поинтересовалась, принимает ли тот статины, на что получила отрицательный ответ. Гость заявил, что с недоверием относится к любым лекарствам.

Малышева назвала такую позицию дикой. «А вы почему в пиджаке ходите, а не в набедренной повязке? Если уж протест против современности, надо быть последовательным: не ездить на машине, ездить на телеге, ходить в набедренной повязке, накрываться шкурой, охотиться, а не покупать колбасу. Судя по весу, еду вы покупаете обработанную, правильно?» — раскритиковала мужчину врач.

Медик напомнила, что повышенный уровень холестерина ведет к инфаркту или инсульту. Она призвала россиян снижать этот показатель с помощью статинов.

Ранее Малышева заявила, что жениться нужно до 30 лет. Идеальным возрастом для рождения детей она сочла период от 18 до 26 лет.

.
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Нетаньяху выступил с обвинением в адрес Катара после удара по Дохе

    МИД Венгрии указал на очевидную неудачу санкций

    Россиянка не нашла в отеле ОАЭ алкоголя и засудила туроператора

    Стало известно о смерти бывшего российского посла

    Лидера свердловской банды милиционеров с 11 жертвами на счету отправили в колонию

    Малышева упрекнула гостя передачи в любви к колбасе и призвала надеть набедренную повязку

    Моменты уничтожения беспилотников ВСУ над российским регионом попали на видео

    Названа выдающая возраст неожиданная часть тела

    Поставки одного деликатеса на российский рынок выросли

    Мбаппе назвал проблему больших денег

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости