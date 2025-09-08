Интернет и СМИ
Малышева призвала россиян жениться до 30 лет

Врач Елена Малышева призвала россиян жениться и рожать детей до 30 лет
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Пелагия Тихонова / РИА Новости

Врач и телеведущая Елена Малышева в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале призвала россиян жениться и рожать детей до 30 лет. Выпуск с рекомендацией специалистки доступен на сайте телеканала.

«Не откладывайте замужество, женитьбу до 30 лет. Это поздно. Природа не изменилась. Идеальный возраст для рождения детей — от 18 до 25-26 лет», — сказала врач.

Она добавила, что после 30 лет у женщины остается меньше яйцеклеток, что снижает вероятность беременности. Кроме того, у детей, которых рожают женщины старше 30 лет, чаще находят различные патологии. «Конечно, медицина сильна. Но природа живет по своим законам», — заключила телеведущая.

Ранее Малышева призвала наказывать россиян, которые отказываются от бесплатной диспансеризации. По ее мнению, такие люди должны сами оплачивать лечение в случае, если они заболеют.

