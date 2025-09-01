Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
18:27, 1 сентября 2025Интернет и СМИ

Малышева призвала перенять опыт наказания безответственных россиян

Врач Малышева: Отказавшиеся от диспансеризации люди должны оплачивать лечение
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Sergey Petrov / NEWS.ru / Globallookpress.com

Врач и телеведущая Елена Малышева призвала в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале перенять европейский опыт и начать наказывать граждан, которые не прошли бесплатную диспансеризацию. Выпуск с рассуждениями специалистки доступен на сайте телеканала.

Малышева заявила, что диспансеризацию нужно проходить раз в год, чтобы выявлять болезни на ранних стадиях и своевременно начинать лечение. Она подчеркнула, что многие обязательные обследования оплачивает государство.

«Это в наших с вами интересах. И это бесплатно. В Германии, если ты не прошел бесплатную диспансеризацию, в следующем году ты оплачиваешь свое лечение. Вот я считаю, что для безответственных людей такую ответственность надо внести», — констатировала врач.

Ранее телеведущая дала неожиданную рекомендацию россиянам, у которых сильно болит низ живота. Она посоветовала им обратиться к неврологу, так как неприятные ощущения могут быть связаны с патологией полового нерва.

До этого Малышева предостерегла россиян от того, чтобы употреблять соленую минеральную воду. Врач назвала ее тяжелейшим напитком и заявила, что из-за продукта может повышаться давление.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «В СССР за такое расстреляли бы». В России предложили ужесточить отбор контрактников на СВО. Причиной назвали мошенничество

    Названы правила защиты от смертельно опасной мышиной лихорадки

    Подростки массово разрезали рты ради улыбки Джокера

    В России спрогнозировали резкое снижение ключевой ставки

    Военную операцию США замаскировали поиском «Титаника»

    Малышева призвала перенять опыт наказания безответственных россиян

    В священника выстрелили во время установки креста в российском регионе

    Дмитриев объяснил негативные публикации о саммите ШОС

    Покупатели жилья в Москве бросились скупать один вид квартир

    В России анонсировали рост дефицита федерального бюджета

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости