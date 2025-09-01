Малышева призвала перенять опыт наказания безответственных россиян

Врач Малышева: Отказавшиеся от диспансеризации люди должны оплачивать лечение

Врач и телеведущая Елена Малышева призвала в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале перенять европейский опыт и начать наказывать граждан, которые не прошли бесплатную диспансеризацию. Выпуск с рассуждениями специалистки доступен на сайте телеканала.

Малышева заявила, что диспансеризацию нужно проходить раз в год, чтобы выявлять болезни на ранних стадиях и своевременно начинать лечение. Она подчеркнула, что многие обязательные обследования оплачивает государство.

«Это в наших с вами интересах. И это бесплатно. В Германии, если ты не прошел бесплатную диспансеризацию, в следующем году ты оплачиваешь свое лечение. Вот я считаю, что для безответственных людей такую ответственность надо внести», — констатировала врач.

