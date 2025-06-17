Малышева предостерегла россиян от одного тяжелейшего напитка

Врач Малышева заявила, что соленая минеральная вода повышает давление

Врач и телеведущая Елена Малышева предупредила россиян в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале, что один вид воды может повысить давление. Выпуск с предостережением специалистки доступен на сайте телеканала.

Малышева призвала россиян не пить минеральную воду с высоким содержанием соли. «Это тяжелейшая вода. Она будет повышать артериальное давление, она будет накапливаться в стенках сосудов, накапливаться в организме, вызывать отеки», — заявила врач.

Она посоветовала россиянам отказаться от этого напитка, особенно в жару. Малышева подчеркнула, что вместо него можно выбирать воду низкой минерализации.

Ранее Малышева назвала главный предмет в спальне. Таковым она считает маску для сна. Врач напомнила, что гормон сна вырабатывается только в полной темноте, поэтому, по ее мнению, этот аксессуар необходимо использовать.