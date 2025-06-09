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02:30, 9 июня 2025Интернет и СМИ

Малышева назвала главный предмет в спальне

Врач Елена Малышева назвала маску для сна главным предметом в спальне
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Freepik

Врач и телеведущая Елена Малышева назвала в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале главный предмет в спальне. В выпуске, доступном на сайте телеканала, специалистка объяснила, что он поможет бороться с бессонницей.

«Вот этот предмет — маска для сна — должен стать главным предметом в вашей спальне», — констатировала Малышева и призвала россиян использовать этот ночной аксессуар. Она добавила, что сама всегда спит в маске.

Малышева напомнила, что для того, чтобы гормон сна — мелатонин — вырабатывался в достаточном количестве, нужна полная темнота, которую может обеспечить маска. Также доктор посоветовала не снимать аксессуар даже в том случае, если человек проснулся ночью. Она объяснила, что через некоторое время после внезапного пробуждения он снова погрузится в сон, так как в организме благодаря маске будет достаточно мелатонина.

Ранее Малышева назвала лечебную позу для сна. Она рассказала, что спать на боку полезно для больного плеча.

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