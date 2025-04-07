Малышева назвала лечебную позу для сна

Врач Малышева заявила, что сон на боку помогает избавиться от боли в плече

Врач и телеведущая Елена Малышева и анестезиолог Марк Гальперин назвали в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале позу, которая помогает при боли в плече. Выпуск с рекомендацией специалистов доступен на сайте телеканала.

Гальперин заявил, что тем, кто испытывает боль в плече, необходимо спать на здоровом боку. При этом под больную руку следует положить подушку, чтобы расслабить мышцы. «Помогает очень. У меня был синдром замороженного плеча. Это реально лечебная поза», — констатировала Малышева.

Ранее Малышева предупредила об опасности одной позы для сна. Телеведущая заявила, что сон на животе повышает риск инсульта.

До этого Малышева и иммунолог Андрей Продеус перечислили правила здорового сна. Они призвали россиян чистить зубы и надевать маски на глаза.