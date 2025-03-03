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21:02, 3 марта 2025Интернет и СМИ

Россиянам назвали два правила для крепкого сна

Врач Малышева заявила, что нужно спать в маске и чистить зубы перед сном
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Ground Picture / Shutterstock / Fotodom

Врач и телеведущая Елена Малышева и иммунолог Андрей Продеус назвали в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале два правила для крепкого сна. В выпуске, доступном на сайте телеканала, они призвали россиян спать в масках и чистить зубы перед сном.

Малышева заявила, что для качественного сна в глаза не должен попадать свет. Для этого она посоветовала использовать маску для сна. Продеус при этом подчеркнул, что, согласно исследованиям, у тех людей, кто использует этот аксессуар для сна, лучше были развиты когнитивные способности. «Сон в маске улучшает возможность мозга работать на следующий день», — сообщил иммунолог.

Кроме того, подчеркнула Малышева, чтобы крепко спать, нужно избавиться от раздражителей всех органов чувств, в том числе обоняния. Так, она посоветовала россиянам не есть за два часа до сна. Продеус при этом также призвал почистить зубы перед сном, чтобы вкусовые и обонятельные рецепторы не реагировали на остатки съеденной за день пищи.

Ранее Малышева и Продеус назвали россиянам три правила выбора одеяла. Они порекомендовали выбирать аксессуар для сна с искусственным наполнителем.

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