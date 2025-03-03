Россиянам назвали три правила выбора одеяла

Врач Продеус заявил, что лучше использовать одеяла с искусственным наполнителем

Иммунолог Андрей Продеус, офтальмолог Михаил Коновалов и кардиолог Герман Гандельман назвали россиянам в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале три правила выбора одеяла. Выпуск с рекомендацией специалистов доступен на сайте телеканала.

Продеус заявил, что при выборе этого спального атрибута следует отдавать предпочтения одеялам с искусственным наполнителем, так как в пуховых или шерстяных одеялах могут завестись пылевые клещи. «Я как врач иммунолог-аллерголог не рекомендую иметь дома естественные наполнители, потому что это угроза для здоровья», — добавил он.

Гандельман, в свою очередь, посоветовал россиянам использовать гравитационные — тяжелые — одеяла. По словам кардиолога, их использование снижает выработку гормонов стресса и позволяет человеку просыпаться бодрым с утра.

Коновалов добавил, что также важно выбирать одеяла по сезону. Врач рассказал, что по этому параметру они делятся на три вида — летние, зимние и межсезонные. Между собой они отличаются по количеству наполнителя и, как следствие, по степени теплоты, объяснил офтальмолог.

Продеус также призвал россиян правильно ухаживать за одеялами. По его словам, каждые три месяца одеяла с естественным наполнителем нужно обрабатывать паром, а аксессуары с искусственным материалом относить в химчистку. Пододеяльник иммунолог посоветовал стирать раз в неделю.

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