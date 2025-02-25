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08:01, 25 февраля 2025Интернет и СМИ

Малышева назвала главное условие здорового сна

Врач Малышева заявила, что из спальни нужно убрать источники синего света
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Unsplash

Врач и телеведущая Елена Малышева и ее соведущий, офтальмолог Михаил Коновалов назвали в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале условие, которое нужно соблюдать для здорового сна. Выпуск с советом специалистов доступен на сайте телеканала.

Коновалов рассказал, что, согласно исследованиям, синее излучение, исходящее от экранов компьютеров, телефонов и смартфонов, мешает выработке гормона сна — мелатонина. Малышева добавила, что из спальни следует убрать источники такого света.

«Главное условие сна — отключить зрительные анализаторы, отключить глаза. Просто вот отключить их во что бы то ни стало», — призвала она россиян.

Ранее врач-реабилитолог Сергей Агапкин назвал распространенную ошибку во время сна. Специалист назвал вредной привычку спать в берушах.

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