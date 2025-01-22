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20:12, 22 января 2025Интернет и СМИ

Врач назвал распространенную ошибку во время сна

Врач Сергей Агапкин заявил, что спать в берушах вредно
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Lisannart / Shutterstock / Fotodom

Врач-реабилитолог и телеведущий Сергей Агапкин в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» назвал распространенную ошибку во время сна. Выпуск доступен на платформе «Смотрим».

Гостья передачи на вопрос, действительно ли спать в берушах вредно, ответила положительно. Агапкин согласился с утверждением девушки. «Действительно вредно, они препятствуют естественной очистке слуховых проходов, потому что ушная сера естественным образом сама должна выводиться, а если уши все время затыкать, этого не происходит», — заявил медик.

Ранее Агапкин раскрыл неочевидный способ улучшить сон. Медик рассказал, что употребление винограда помогает справиться с бессонницей. Кроме того, наличие этого продукта в рационе также снижает риск развития рака, отметил медик.

До этого врач-офтальмолог Михаил Коновалов сообщил, что занятие сексом улучшает качество сна. Специалист объяснил, что во время полового акта происходит выброс большого числа гормонов.

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