Россиянам назвали неочевидный способ улучшить сон

Врач-офтальмолог Михаил Коновалов заявил в эфире программы «Жить здорово!», что секс улучшает качество сна. Выпуск, в котором медик раскрыл этот неочевидный способ, доступен на сайте телеканала.

Коновалов раскрыл, что во время полового акта происходит выброс большого числа гормонов. «Что ведет к уменьшению уровня стресса, уменьшению выработки кортизола, расслаблению, [повышения] уровня мелатонина», — рассказал он.

При этом врач также уточнил, что, согласно исследованиям, секс с оргазмом улучшал качество сна на 68 процентов, а без оргазма — на 59 процентов.

Ранее физиолог Ольга Шестова заявила, что занятия сексом продлевают жизнь. Также специалистка заявила, что долголетию также способствуют хороший сон и умеренная физическая нагрузка. Кроме того, россиянам посоветовали сбалансированно питаться и чаще быть на солнце.