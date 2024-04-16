Россиянам рассказали о неочевидной пользе секса

Физиолог и кандидат биологических наук, автор книг о здоровье Ольга Шестова назвала пять способов продлить жизнь. О принципах долголетия она рассказала в программе «О самом главном» на канале «Россия 1», видео доступно на платформе «Смотрим».

Специалистка порекомендовала россиянам, стремящимся к долголетию, следовать правилу «пяти С». «Хороший сон, секс, спорт личных достижений», — перечислила она принципы, которые помогут продлить жизнь. Физиолог при этом посоветовала заниматься не «спортом больших достижений», а «спортом личных достижений». «Например, сегодня вы прошли тысячу шагов, а завтра — тысячу двести», — объяснила она принцип того, как нужно заниматься физическими нагрузками.

Шестова также посоветовала зрителям сбалансированно питаться и регулярно бывать на солнечном свете.

Ранее сообщалось, что президент Российского общества антивозрастной медицины, геронтолог Светлана Трофимова назвала тофу продуктом для долголетия. Она заявила, что употребление тофу может снижать риск развития рака, а также замедляет наступление менопаузы у женщин.

Перед этим врач и телеведущий Александр Мясников раскрыл главные факторы долголетия. К ним доктор отнес регулярную физическую активность и ограничение калорий в рационе.