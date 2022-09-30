Доктор Мясников назвал главные факторы долголетия

Врач Мясников назвал физическую активность и ограничение калорий факторами долголетия

Врач-кардиолог и телеведущий Александр Мясников в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» назвал факторы, которые влияют на продолжительности жизни. Выпуск передачи доступен на платформе «Смотрим».

Главными факторами долголетия Мясников назвал регулярную физическую активность и ограничение калорий в рационе. Медицину он поставил на третье место.

Также Мясников рассказал, что сексуальная активность замедляет старение. По его словам, человек, который в пожилом возрасте отказывается от интимных отношений, лишается важного аспекта жизни и стареет быстрее, чем тот, кто продолжает в этом возрасте заниматься сексом.

Ранее Мясников развеял популярный миф о кофе. Он назвал заблуждением распространенное мнение, что этот напиток провоцирует остеопороз.

Перед этим Мясников призвал женщин с осторожностью относиться к препаратам, содержащим йод. Как уточнил специалист, бесконтрольный прием этой группы лекарств может привести к нарушению работы щитовидной железы.