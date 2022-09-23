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Доктор Мясников призвал женщин осторожно относиться к одной группе препаратов

Врач Мясников заявил, что препараты с йодом могут вызывать проблемы с щитовидной железой

Фото: Shutterstock

Врач-кардиолог и телеведущий Александр Мясников в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» призвал женщин с осторожностью относиться к одной группе лекарств. Выпуск передачи доступен на платформе «Смотрим».

Мясников заявил, что женщинам необходимо аккуратно принимать препараты, содержащие йод. Как объяснил телеведущий, если пациент принимает лекарство из этой группы без контроля врача, то это может привести к нарушению работы щитовидной железы, в частности, к гипертиреозу — состоянию, при котором щитовидная железа производит слишком много гормонов.

По словам Мясникова, гипертиреоз характеризуется повышенной раздражительностью, постоянной нервозностью, проблемами со сном, выпадением волос. Доктор добавил, что это состояние может вызывать аритмию — нарушения ритма сердца.

Ранее Мясников дал несколько советов при бессоннице. В частности, он порекомендовал расслаблять мышцы тела одну за другой, чтобы быстро заснуть. При этом специалист назвал неэффективным методом счет овец перед сном. По его словам, вместо этого лучше подумать о чем-то отвлеченном.

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Евгения Наумова
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