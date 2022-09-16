Доктор Мясников раскрыл способ быстро заснуть при бессоннице

Врач Мясников посоветовал расслаблять мышцы одну за другой для быстрого засыпания

Врач и телеведущий Александр Мясников дал несколько советов тем, кто сталкивается с бессонницей. Способ, с помощью которого можно быстро заснуть, он раскрыл в программе «О самом главном» на канале «Россия 1». Выпуск доступен на платформе «Смотрим».

Мясников посоветовал расслаблять мышцы тела одну за другой, чтобы заснуть. Как уточнил специалист, в этот момент нужно думать только о самом процессе расслабления. При этом доктор назвал неэффективным методом счет овец перед сном. По его мнению, вместо этого лучше подумать о чем-то отвлеченном, например о море.

Врач отметил, что человеку, который испытывает проблемы с засыпанием, следует выработать рефлекс «кровать — сон», то есть научиться засыпать каждый раз, когда он оказывается в постели. Для формирования этого рефлекса он порекомендовал не находиться в постели в состоянии бодрствования дольше 20 минут. Если за это время заснуть не удается, то нужно встать и пройтись по квартире, после чего снова лечь в кровать и попытаться заснуть.

«Не спать днем на кровати. Не присаживаться на кровать. Не смотреть в телефон и всякие гаджеты перед сном. Не переедать на ночь», — перечислил телеведущий еще несколько правил, соблюдение которых поможет улучшить качество сна.

Ранее Мясников назвал неочевидный признак смертельно опасного заболевания — синдрома Гийена-Барре. По словам врача, сильная слабость в ногах может сигнализировать об этой болезни.