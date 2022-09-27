Доктор Мясников развеял популярный миф о кофе

Врач Александр Мясников назвал мифом мнение о том, что кофе провоцирует остеопороз

Врач и телеведущий Александр Мясников развеял популярный миф о кофе. В эфире программы «О самом главном» на «России 1» он назвал заблуждением мнение о том, что напиток провоцирует остеопороз.

В студии передачи специалист отвечал на популярные вопросы, связанные с остеопорозом. «Повышает ли кофе риск остеопороза? Это абсолютный миф», — заявил врач.

Более того, по словам доктора, кофе способен благотворно влиять на состояние пациентов с остеопорозом. «Если ставить плюсы-минусы, кофе только улучшает ситуацию с остеопорозом», — отметил медик.

Ранее Мясников назвал неожиданные свойства кофе. В эфире программы «О самом главном» он рассказал, что напиток снижает риск развития цирроза и рака печени, а также предотвращает возникновение инфаркта.

Врач также развеял другой миф об опасности кофе. Он рассказал, что употребление напитка не вредно для тех, у кого есть проблемы с сердцем. Специалист также отметил, что дневная норма потребления кофе — это две-три чашки.