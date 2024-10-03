Врач раскрыл неочевидный способ улучшить сон

Врач Агапкин рассказал, что употребление винограда улучшает сон

Врач-реабилитолог Сергей Агапкин в эфире программы «О самом главном» на телеканале «Россия 1» раскрыл неочевидный способ улучшить сон. Выпуск доступен на платформе «Смотрим».

Агапкин рассказал, что употребление винограда улучшает сон. «Темные сорта винограда (и чем темнее, тем больше) содержат мелатонин — тот самый гормон, который у нас в организме выделяется и управляет в числе прочего сном», — объяснил специалист.

Кроме того, наличие винограда в рационе также снижает риск развития рака, отметил медик. «Помимо всего прочего, мелатонин препятствует мутации клеток», — пояснил Агапкин. Его коллега, врач-диетолог Михаил Гинзбург, в свою очередь, добавил, что на фоне достаточной продукции мелатонина также снижается вероятность набора лишних килограммов.

Ранее шеф-повар Глеб Астафьев назвал россиянам полезный для потенции продукт. По его словам, для эректильной функции мужчинам необходимо включить в рацион масло виноградных косточек.

