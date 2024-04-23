Россиянам назвали полезный для потенции продукт

Шеф-повар Глеб Астафьев заявил в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1», что масло виноградных косточек полезно для потенции. Выпуск, в котором Астафьев раскрыл свойство продукта, доступен на платформе «Смотрим».

По его словам, древние греки считали виноград афродизиаком из-за формы косточек ягоды. «Последние исследования выяснили, что, действительно, масло от косточек винограда (...) отлично помогает мужскому и женскому здоровью», — отметил Астафьев.

Ранее врачи Елена Малышева и Герман Гандельман назвали продукты, улучшающие эрекцию. По их словам, к такому эффекту может привести употребление черной смородины, черешни, ежевики и других ягод.

До этого Малышева и Гандельман заявили, что потенцию также улучшает чеснок. Они подчеркнули, что благодаря этому продукту вырабатывается окись азота, расширяющая сосуды. Специалисты отметили, что благодаря этому кровоснабжение половых органов улучшается.