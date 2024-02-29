Врачи назвали улучшающие эрекцию продукты

Врач-терапевт и телеведущая Елена Малышева и ее соведущий, кардиолог Герман Гандельман в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале заявили, что употребление шелковицы, рябины и некоторых других ягод улучшает эрекцию. Выпуск передачи, в котором медики назвали повышающие потенцию продукты, доступен на сайте телеканала.

По словам Гандельмана, употребление продуктов, которые содержат антоцианы, улучшает эректильную функцию. Помимо этого, продукты с антоцианами снижают артериальное давление, отметил он.

Малышева, в свою очередь, рассказала, что пигмент антоциан содержат такие ягоды, как шелковица, черноплодная рябина, черная смородина, черешня и ежевика.

Ранее Малышева и Гандельман заявили, что импотенция может быть предвестником инфаркта. По данным исследований, если мужчина обращается в клинику с проблемами с потенцией, в ближайшие два года у него появляется риск инфаркта, отметил кардиолог. При этом, как уточнил врач, этот риск намного выше, чем у мужчин, у которых нет проблем с потенцией.