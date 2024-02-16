Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
06:09, 16 февраля 2024Интернет и СМИ

Врач назвал неочевидный предвестник инфаркта

Врач Герман Гандельман назвал импотенцию предвестником инфаркта

Фото: Joshua Chehov / Unsplash

Терапевт Елена Малышева и кардиолог Герман Гандельман в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале заявили, что импотенция может быть предвестником инфаркта. Выпуск, в котором специалисты назвали неочевидное последствие проблем с потенцией, доступен на сайте телеканала.

«Эрекция — это сосудистый феномен, это кровенаполнение сосудов полового члена, и если кровенаполнения нет, значит, есть препятствие», — пояснила Малышева.

«Если появляется препятствие в сосудах или атеросклеротическая бляшка, то прежде всего она нарушает кровоток в мелких сосудах полового члена, потом она может расти и закрыть и сердечный сосуд», — отметил Гандельман. По данным исследований, если мужчина обращается в клинику с проблемами с потенцией, в ближайшие два года у него появляется риск инфаркта, отметил кардиолог. При этом, как уточнил врач, этот риск намного выше, чем у мужчин, у которых нет проблем с потенцией.

Ранее врач Александр Мясников заявил, что прием лекарств от гипертонии может вызывать импотенцию. Среди препаратов, провоцирующих эректильную дисфункцию, доктор, в частности, назвал мочегонные лекарства и бета-блокаторы.

Что думаешь? Оцени!
      Олег Давыдов
      Обсудить
      Последние новости

      «Ситуация критическая». В Белом доме считают, что Авдеевка вскоре рискует перейти под контроль российских войск

      Российские военные взяли укреплявшиеся с 2014 года позиции ВСУ на юге Авдеевки

      Бывший дом Николаса Кейджа продадут с многомиллионной скидкой

      Россиянам дали совет по выбору новых авто

      Врач назвал неочевидный предвестник инфаркта

      На Украине раскрыли способ лишить Зеленского власти

      Байден провел переговоры с Нетаньяху

      Бывший офицер ВСУ предрек решение судьбы Авдеевки в течение 48 часов

      В ВС России рассказали о деморализации ВСУ с помощью звуков

      Сексологи объяснили желание мастурбировать на работе

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше