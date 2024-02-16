Врач назвал неочевидный предвестник инфаркта

Врач Герман Гандельман назвал импотенцию предвестником инфаркта

Терапевт Елена Малышева и кардиолог Герман Гандельман в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале заявили, что импотенция может быть предвестником инфаркта. Выпуск, в котором специалисты назвали неочевидное последствие проблем с потенцией, доступен на сайте телеканала.

«Эрекция — это сосудистый феномен, это кровенаполнение сосудов полового члена, и если кровенаполнения нет, значит, есть препятствие», — пояснила Малышева.

«Если появляется препятствие в сосудах или атеросклеротическая бляшка, то прежде всего она нарушает кровоток в мелких сосудах полового члена, потом она может расти и закрыть и сердечный сосуд», — отметил Гандельман. По данным исследований, если мужчина обращается в клинику с проблемами с потенцией, в ближайшие два года у него появляется риск инфаркта, отметил кардиолог. При этом, как уточнил врач, этот риск намного выше, чем у мужчин, у которых нет проблем с потенцией.

Ранее врач Александр Мясников заявил, что прием лекарств от гипертонии может вызывать импотенцию. Среди препаратов, провоцирующих эректильную дисфункцию, доктор, в частности, назвал мочегонные лекарства и бета-блокаторы.