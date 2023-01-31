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10:09, 31 января 2023Интернет и СМИ

Доктор Мясников назвал проходящие сами по себе болезни

Врач Александр Мясников назвал насморк, ОРВИ и ангину проходящими сами по себе болезнями

Фото: Brittany Colette / Unsplash

Врач и телеведущий Александр Мясников назвал болезни, которые проходят сами по себе. Пост о лечении таких недугов появился в его Telegram-канале.

К болезням, которые проходят сами, Мясников отнес насморк и ОРВИ. Доктор отметил, что при таких недугах врачи не могут гарантированно воздействовать на сам вирус, лечат только осложнения и облегчают симптомы. «ОРЗ, грипп, ковид, вирусные гаймориты, ангины, бронхиты… Сюда же относятся неосложненные грыжи межпозвонковых дисков, фибромиалгия, синдром раздраженного кишечника, позиционное головокружение и многое, многое другое», — заявил он.

Кроме того, существует множество заболеваний, которые не проходят сами по себе и можно лечить только их симптомы, указал Мясников. По его словам, речь идет о шуме в ушах, остеоартрите, неинфекционных циститах, простатите, головной боли напряжения и не только.

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Доктор добавил, что при лечении вышеперечисленных болезней на Западе принято избегать ненужных лекарств и обследований и объяснять пациентам реальное положение дел. «Мы [в России] идем другим путем: успокаиваем, даем препараты недоказанной эффективности, витамины и прочую "голубую воду". Используем ненужные изначально исследования как психотерапевтическое средство. Заботимся, одним словом», — написал Мясников.

Он подчеркнул, что западная тактика отечественным пациентам не подходит. В то же время давать рекомендации по приему неэффективных лекарств попросту непрофессионально, рассудил врач. «Совет... Ну какой тут может быть совет… Он один — найдите своего врача, которому вы сможете доверять», — порекомендовал специалист.

Ранее Мясников также озвучил веские поводы для обращения к врачу при ОРВИ. По его словам, прибегать к помощи медиков при этом недуге стоит только в том случае, если у человека началось обезвоживание и одышка, не сбивается температура и падает сатурация.

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Олег Давыдов
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