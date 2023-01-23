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09:56, 23 января 2023Интернет и СМИ

Доктор Мясников назвал веские поводы обращения к врачу при ОРВИ

Врач Мясников назвал одышку и снижение сатурации поводами обращения к врачу при ОРВИ

Фото: Online Marketing / Unsplash

Врач и телеведущий Александр Мясников в эфире программы «О самом главном» в эфире канала «Россия 1» назвал веские поводы обращения к врачу при ОРВИ. Он призвал россиян при болезни обращаться к медикам только в том случае, если у человека началось обезвоживание и одышка, не сбивается температура и падает сатурация. Выпуск доступен на платформе «Смотрим».

Специалист посоветовал не ехать в поликлинику при первых признаках ОРВИ. «Заболел — оставайся дома. Заболевший человек есть разносчик заразы. Когда он идет в поликлинику он едет не на лимузине, как правило, он едет в общественном транспорте и заражает других людей», — объяснил Мясников.

«Вы должны понимать, когда обращаться к врачу: когда вы обезвожены, когда у вас упорная температура долго, когда одышка, когда снижается сатурация, что есть у многих после ковида», — отметил доктор. По его словам, обращение к специалистам при появлении этих симптомов поможет вовремя выявить, например, пневмонию.

Ранее Мясников отговорил россиян обращаться к врачу с температурой ниже 38 градусов. Врач призвал справляться с легким ОРВИ так, как «справлялись всегда»: домашним режимом и терпением. Он напомнил, что это длится как правило три-четыре дня.

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Олег Давыдов
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