Доктор Мясников отговорил россиян обращаться к врачу с определенной температурой

Врач и телеведущий Александр Мясников отговорил россиян обращаться к врачу при ОРВИ с определенной температурой: ниже 38 градусов. Он написал об этом в своем Telegram-канале.

По словам доктора, он получил СМС-рассылку о том, что в Москве растет число заболевших коронавирусом в связи с распространением омикрон-штамма.

«При симптомах ОРВИ и температуре до 38 Вы можете обращаться непосредственно к дежурному врачу поликлиники без записи и звонка на линию 122. Количество дежурных врачей значительно увеличено. Они работают с 8 до 20 часов без выходных. Все пациенты с ОРВИ будут приняты в день обращения», — приводит Мясников текст сообщения.

Он выразил уважение тем, кто организовал работу амбулаторных служб, однако возмутился советом обращаться к врачу с температурой ниже 38 градусов. «Но: зачем "при симптомах ОРВИ при температуре ниже 38 обращаться к врачу"??!!! Да, мы готовы принять, но пациентов я спрошу — зачем? Что вы ждете от такого обращения? Что бы вас успокоили, заверили, что все хорошо и дали те же капельки в нос и парацетамол? Понимаю — мы все Вас запугали и теперь, заболев, вы жаждете уверение, что все будет хорошо. Но при таких объемах инфицирования — никакая амбулаторная служба не выдержит», — написал Мясников.

Врач призвал справляться с легким ОРВИ так, как «справлялись всегда»: домашним режимом и терпением. Он напомнил, что это длится как правило три-четыре дня.

Ранее Мясников назвал три симптома, при которых больным нужно идти к врачу. К ним доктор отнес одышку, которая возникает в состоянии покоя или при небольшой физической нагрузке, постоянную температуру выше 38 градусов и низкий уровень насыщения крови кислородом (когда показания пульсоксиметра долго держатся меньше 94).