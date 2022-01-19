Доктор Мясников назвал веские поводы обратиться к врачу при омикрон-штамме

Врач и телеведущий Александр Мясников дал россиянам несколько советов о том, как нужно лечиться тем, кто заразился омикрон-штаммом коронавируса. В своем Telegram-канале специалист назвал веские поводы обратиться к врачу при коронавирусе, а также перечислил способы лечения симптомов вируса. Помимо того, он привел препараты, которые не следует принимать самостоятельно при легком и среднетяжелом течении COVID-19.

Мясников напомнил, что омикрон-штамм весьма заразен. По словам доктора, он вызывает клинические проявления типичного ОРЗ без значимого процента осложнений. «Мы, как правило, не обращаемся к врачу с ОРЗ и правильно делаем, легкая вирусная инфекция проходит сама, как и в 90 процентах [случаев] ковида предыдущих штаммов, и тем более омикрон», — написал врач.

Специалист назвал три симптома, при которых больным нужно идти к врачу. К ним Мясников отнес одышку, которая возникает в состоянии покоя или при небольшой физической нагрузке, постоянную температуру выше 38 градусов и низкий уровень насыщения крови кислородом (когда показания пульсоксиметра долго держатся меньше 94).

Мясников также перечислил способы лечения симптомов коронавируса. Медик отметил, что температура в случае вирусной инфекции лечит, так как вирус перестает размножаться, когда она достигает 38 градусов. «Однако, если вы ее [температуру] плохо переносите, то препарат выбора — парацетамол (доза не должна превышать 3 грамма в сутки). Помните: многие популярные "порошки" тоже содержат парацетамол. Помните: аспирин противопоказан детям и беременным, у препаратов типа вольтарена, ибупрофена, нурофена и прочих НСПВС (нестероидных противовоспалительных препаратов — прим. «Ленты.ру») куча побочных эффектов, особенно у пожилых», — предупредил Мясников. В случае если обезболивающие все же приходится принимать, специалист посоветовал комбинировать их с препаратами, защищающими слизистую желудка.

При насморке Мясников посоветовал промывать нос соляными растворами, которые можно купить в аптеке или приготовить самим. Врач напомнил, что сосудосуживающие капли в нос быстро вызывают привыкание. Он рекомендовал не пользоваться такими препаратами больше 3-5 дней.

Медик уточнил, что при боли и першении в горле можно прибегнуть к полосканиям, пастилкам и леденцам. «Главное: не принимайте антибиотики. Это не бактериальная ангина, тут вирус. На вирус антибиотики не действуют, а вот получить резистентность (нечувствительность) к антибиотикам или их побочное явление можно очень быстро!» — обратился к россиянам врач.

Помимо того, специалист перечислил лекарства, которые категорически не рекомендует принимать самостоятельно при легком и среднетяжелом течении коронавируса. В список вошли антибиотики, стероидные гормоны и кроверазжижающие медикаменты. «Эти препараты назначаются только врачом строго индивидуально, по специальным узким показаниям!» — написал Мясников.

Ранее доктор Мясников раскритиковал одно из противопоказаний к вакцинации от коронавируса, вошедшее в утвержденный Минздравом России перечень. Медик выразил уверенность в том, что включение в список противопоказаний для прививки от COVID-19 покраснения и отека в месте инъекции «ставит жирный крест на вакцинации».