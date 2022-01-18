Доктор Мясников раскритиковал одно противопоказание к вакцинации

Врач и телеведущий Александр Мясников прокомментировал перечень противопоказаний к вакцинации от коронавируса, утвержденный Министерством здравоохранения России. В своем Telegram-канале он заявил, что в список вошли несколько распространенных и безобидных побочных явлений, и раскритиковал одно из противопоказаний.

Доктор заявил, что высокая температура и судорожный синдром, внесенные в список, в мировой практике не относятся к абсолютным противопоказаниям. Кроме того, он отметил, что Минздрав также включил в перечень покраснение и отек в месте инъекции. «То есть самое распространенное и самое безобидное побочное явление, которое наблюдается у большинства пациентов, особенно молодых», — пояснил специалист.

По мнению медика, включение в список противопоказаний для прививки от COVID-19 покраснения и отека в месте инъекции «ставит жирный крест на вакцинации». Он отметил, что эти побочные явления являются рутинными при этой процедуре. «Ах да, по предыдущим и поныне действующим рекомендациям еще и место инъекции нельзя мочить три дня», — поиронизировал врач.

Ранее Мясников назвал ошибочным распространенное среди россиян мнение о том, что место прививки нельзя мочить несколько дней. По словам телеведущего, после вакцинации можно принимать душ или ванну. Утверждение о том, что место прививки мочить нельзя, — это укоренившийся миф, который не имеет под собой никакого научного обоснования, заметил доктор.

17 января Министерство здравоохранения утвердило перечень противопоказаний к вакцинации против коронавируса. Соответствующий приказ подписал глава Минздрава Михаил Мурашко. Таким образом, временными противопоказаниями к прививке от коронавируса являются острые инфекционные и вирусные заболевания. Кроме того, основанием для отказа от вакцинации являются гиперчувствительность к компонентам, аллергическая реакция и поствакцинальные осложнения.