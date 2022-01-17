Минздрав утвердил перечень противопоказаний к вакцинации от коронавируса

Министерство здравоохранения утвердило перечень противопоказаний к вакцинации против коронавируса. Соответствующий приказ подписал глава Минздрава Михаил Мурашко, передает РИА Новости.

«Приказываю утвердить прилагаемый перечень медицинских противопоказаний к проведению профилактических прививок против новой коронавирусной инфекции COVID-19», — говорится в документе.

Так, временными противопоказаниями к прививке от коронавируса являются острые инфекционные и вирусные заболевания. Кроме того, основанием для отказа от вакцинации являются гиперчувствительность к компонентам, аллергическая реакция и поствакцинальные осложнения.

Злокачественные новообразования являются противопоказанием для использования препаратов «ЭпиВакКорона» и «Ковивак». «Ковивак», «Спутник Лайт», «Спутник М», «ЭпиВакКорона» и «ЭпиВакКорона-Н» противопоказаны при беременности и грудном вскармливании.

Ранее глава Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург предупредил о смертельной опасности использования коронавируса в качестве «живой вакцины». Такая «вакцинация», по словам ученого, может нести различные риски, в том числе и смертельные, поскольку последствия перенесенной болезни непредсказуемы.

