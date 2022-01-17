В Центре Гамалеи предупредили о смертельной опасности «живой вакцины»

Глава Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург в беседе с ТАСС предупредил о смертельной опасности использования коронавируса в качестве «живой вакцины».

Ученый пояснил, что любой циркулирующий штамм коронавируса, в том числе омикрон, может стать «живой вакциной» в случае, если человек перенес заболевание «на ногах». Однако, подчеркнул он, такая «вакцинация» может нести различные риски, в том числе и смертельные, поскольку последствия перенесенной болезни непредсказуемы.

Никто не скажет, какие будут последствия такой «вакцинации», в отличие от вакцинации «Спутником», безопасность которого давно доказана. Потому что осложнения от живой вакцины бывают разные, вплоть до летальных исходов Александр Гинцбург глава Центра имени Гамалеи

Омикрон как «живая вакцина»

В начале декабря 2021 года, когда омикрон-штамм коронавируса распространялся по миру, вирусолог РАН Петр Чумаков назвал омикрон-штамм живой вакциной из-за того, что у него снижена патогенность. Люди, которые будут инфицированы новым штаммом, станут устойчивыми к болезнетворным вариантам, считает он.

С Чумаковым согласилась завкафедрой инфекционных болезней Южно-Уральского государственного медицинского университета (ЮУГМУ) Людмила Ратникова. Она полагает, что коронавирус исчерпывает свой потенциал, поэтому омикрон-штамм может стать последней мутацией вируса, после чего пандемия пойдет на убыль. Ратникова предположила, что после утраты потенциала COVID-19 может превратиться в «сезонное» заболевание, которое будет протекать с симптомами простуды. Исследователь считает, что вирус перестанет массово вызывать тяжелые формы заболевания, человек сам будет с ним справляться.

Позже представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович выразила мнение о том, что он может стать «живой вакциной» от COVID-19 и позволит победить пандемию. Она отметила, что такой итог возможен, но подчеркнула, что говорить об этом рано, поскольку на тот момент пациентов с омикроном было недостаточно.

При этом гендиректор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус заявлял, что омикрон-штамм распространяется быстрее других видов коронавируса. Представитель организации также подтвердил, что вирус опасен в том числе и для привитых и переболевших COVID-19.

В свою очередь врач-иммунолог, доктор медицинских наук Владислав Жемчугов выразил мнение, что свойства нового штамма говорят о том, что он может вытеснить предыдущие варианты вируса, стать «живой вакциной», поэтому дополнительные ограничительные меры вводить не стоит. Он считает, что омикрон был последней мутацией COVID-19 перед уходом вируса в другую популяцию, так как «коллективный иммунитет среди людей достиг такого уровня, что он больше не может на них размножаться».

Он мощно распространяется, создает очень качественный иммунитет ко всем новым мутациям и обладает чрезвычайно малой летальностью, то есть он практически не убивает здоровых людей. Этим надо воспользоваться, но с умом Владислав Жемчугов врач-иммунолог

В отличие от Жемчугова иммунолог Николай Крючков полагает, что «живой вакциной» омикрон не станет, а пострадает от него в несколько раз больше граждан, чем от дельты. Он согласился с тем, что патогенность нового штамма и риск госпитализации и попадания в реанимацию снизился. Однако при новом штамме коронавируса увеличилась его заразность — примерно на 30 процентов, поэтому «никакой "легкой прогулкой" омикрон не является», заключил Крючков. Такого же мнения придерживается и глава лаборатории механизмов популяционной изменчивости патогенных микроорганизмов центра имени Гамалеи Владимир Гущин.

Вакцины от омикрона

После появления первых данных по омикрону в ученом сообществе начали говорить о возможности адаптации существующих вакцин против коронавируса к новому штамму, поскольку исследования стали показывать что в ходе пандемии защитный эффект от вакцинирования снизился, а омикрон способен заражать и привитых людей.

Кроме того, ученые выяснили, что омикрон-вариант коронавируса устойчив к основным антителам. Исследования показали, что антитела выздоровевших людей практически не ингибируют омикрон-вариант. Антитела после двух вакцинаций BioNTech-Pfizer также показали значительно сниженную эффективность, однако после третьей дозы эффективность в некоторой степени восстанавливается. Гетерологичная вакцинация Oxford-AstraZeneca и BioNTech-Pfizer также характеризуется повышенной защитой против штамма омикрон.

Компания Moderna в начале 2022 года приступила к испытаниям специальной вакцины от омикрон-штамма. При этом до клинической апробации спецвакцины Moderna порекомендовала бороться с новым штаммом коронавирусной инфекции с помощью третьей прививки своим препаратом. Генеральный директор Pfizer Альберт Бурла заявил, что вакцина против омикрон-штамма коронавируса будет готова в марте. Он заверил, что препарат будет эффективен не только против омикрон-штамма, но и против других разновидностей коронавирусной инфекции.

Что касается российского «Спутника V», то глава Центра Гамалеи Александр Гинцбург заявлял, что препарат не нуждается в модификации под омикрон-штамм. О том, что вакцина демонстрирует хорошую нейтрализацию омикрона, говорил и глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

Тем не менее, Центр Гамалеи все же начал работу по обновлению «Спутника V», образец новой версии вакцины уже готов, а заменить существующий вариант препарата можно за два с половиной-три месяца.

Кроме того, замдиректора по научной работе центра имени Гамалеи Денис Логунов заявил, что в России хотят создать поливалентную вакцину от коронавируса на основе нескольких штаммов COVID-19, таких как дельта и омикрон, — разработкой занимаются ученые центра имени Гамалеи. Он добавил, что появление омикрона неизбежно приведет к росту заболеваемости коронавирусом.

Омикрон в России

14 января вице-премьер страны Татьяна Голикова заявила, что в России выявили почти 800 случаев заражения омикроном. При этом резкий рост заболеваемости новым штаммом наблюдается в Москве. Голикова пояснила, что столичный регион традиционно принимает на себя первый удар как крупный транспортный узел.

Заместитель главы центра имени Гамалеи Денис Логунов предупредил, что омикрон-штамм станет доминирующим вариантом коронавируса в РФ до конца января. Врач-эпидемиолог, кандидат медицинских наук Александр Выгоняйлов допустил, что подъем заболеваемости COVID-19 в России может достигнуть 100 тысяч зараженных в день.

Если при дельте на пике в России была 41 000 заражений, то здесь ожидается, как минимум, шестизначная цифра, 100 тысяч, а, может быть, и больше Александр Выгоняйлов врач-эпидемиолог

16 января представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович заявила, что страна все еще находится на пике эпидемии коронавируса. Она отметила, что, хотя рост смертности при омикроне гораздо ниже, чем при дельта-штамме, не надо ошибаться насчет настоящих тенденций.

По прогнозу исследователей Института показателей и оценки здоровья медицинской школы Вашингтонского университета (IHME), пик заболеваемости омикрон-штаммом коронавируса может произойти в России 22 января. По их прогнозу, 5 февраля это будет очевидно и по официальной статистике. Отмечается, что на пике пятой волны COVID-19 статистика, основанная на выполненных тестах на коронавирусную инфекцию, может вырасти до показателя 85 700 в сутки.

12 января президент России Владимир Путин дал кабинету министров две недели на то, чтобы подготовиться к новому удару пандемии коронавирусной инфекции. Он охарактеризовал эпидемиологическую обстановку как очень непростую. Глава государства подчеркнул, что в стране следует увеличивать объемы тестирования на COVID-19 и продолжать прививочную кампанию.

