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Иммунолог дал прогноз по распространению омикрона в России

Иммунолог Крючков: по смертности от омикрона РФ может превзойти дельта-волну коронавируса

Фото: Кирилл Брага / Reuters

В России из-за омикрона ожидается перегруз системы здравоохранения. Что касается смертности, ситуацию предсказать пока невозможно из-за большого количества входных параметров. Об этом заявил кандидат медицинских наук, иммунолог Николай Крючков в интервью «Мир 24».

По его словам, с самого начала было понятно, что никакой живой вакциной омикрон не станет, а пострадает от него в несколько раз больше граждан, чем от дельты. «Да, действительно, патогенность снизилась где-то в два раза, то есть фактически вернулась на уровень альфа-линии. Риск госпитализации и попадания в реанимацию снизился еще больше — минимум раза в три», — отметил Крючков.

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Он добавил, что при новом штамме коронавируса увеличилась его заразность — примерно на 30 процентов. По смертности, рассказал иммунолог, Россия может повторить тяжесть дельта-волны либо превзойти ее. «Поэтому в целом, на популяционном уровне, с самого начала было понятно, что никакой "легкой прогулкой" омикрон не является», — подчеркнул Крючков.

Пандемию коронавируса удастся взять под контроль, но не раньше середины 2022 года и лишь при условии активной массовой вакцинации населения. Текущая волна, которая вызвана омикроном, будет не последней, заключил иммунолог.

Ранее в Воронежской области и Якутии были выявлены случаи инфицирования омикрон-штаммом коронавируса. В Воронежской области омикроном заразился студент, который приехал из Африки. В Якутии случай инфицирования южно-африканским вариантом вируса — завозной. В двух российских регионах после выявления заражений изолировали пациентов и установили круг их контактных лиц.

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Юлия Ямпольская
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