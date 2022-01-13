Еще в двух российских регионах обнаружили омикрон-штамм коронавируса

В Воронежской области и в Якутии выявили случаи инфицирования омикрон-штаммом коронавируса. Об этом сообщил оперштаб республики Саха и заместитель руководителя управления Роспотребнадзора по Воронежской области Ольга Фуфаева, передает РИА Новости.

В Воронежской области омикрон-штаммом заразился студент, приехавший из Африки. Фуфаева рассказала, что приехавший в Россию иностранец заболел в декабре и сейчас уже выздоровел.

В Якутии случай инфицирования южно-африканским вариантом вируса — завозной. В двух российских регионах после выявления заражений изолировали пациентов с COVID-19 и установили круг их контактных лиц.

Ранее о неизбежности новой волны заболевания из-за омикрона заявила вице-премьер Татьяна Голикова. Она отметила, что в стране выявлено 698 случаев инфицирования омикрон-штаммом коронавируса, большая часть из которых приходится на Московский регион.