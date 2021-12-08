Российский ученый посчитал омикрон-штамм последней мутацией

Коронавирус исчерпывает свой потенциал, омикрон-штамм может стать последней мутацией вируса, после чего пандемия пойдет на убыль. Такое мнение высказала завкафедрой инфекционных болезней Южно-Уральского государственного медицинского университета (ЮУГМУ) Людмила Ратникова в интервью «Интерфаксу».

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«Есть данные, что вирус исчерпывает свой потенциал. Да он заразен, контагиозность у него высокая. Но эпидемиологическая активность может быть меньше, и он, возможно, не будет больше мутировать», — считает Ратникова.

По словам российского ученого, после утраты потенциала COVID-19 может превратиться в «сезонное» заболевание, которое будет протекать с симптомами простуды. Исследователь считает, что вирус перестанет массово вызывать тяжелые формы заболевания, человек сам будет с ним справляться.

Ранее вирусолог РАН Петр Чумаков назвал омикрон-штамм живой вакциной из-за того, что у него снижена патогенность. Люди, которые будут инфицированы новым штаммом, станут устойчивыми к болезнетворным вариантам, считает он.

Роспотребнадзор подтвердил первые случаи омикрон-штамма в России в понедельник, 6 декабря. Его обнаружили у двоих россиян, которые прилетели из ЮАР. Помимо этого, штаммы коронавируса еще у 10 туристов, чьи ПЦР-тесты оказались положительными, пока определяются.