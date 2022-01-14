В Москве выявили более 700 случаев омикрона

В Москве выявили более 700 случаев заражения омикрон-штаммом коронавируса, передает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу мэра и правительства столицы.

Уточняется, что за период с 20 декабря 2021 года по 13 января 2022 года в Москве зарегистрировали 729 случаев омикрона.

«Доля омикрона составляет 41,7 процента среди всех проб, собранных для секвенирования с 6 по 9 января 2022 года», — говорится в сообщении.

12 января вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что рост заболеваемости коронавирусной инфекцией в России неизбежен, а причиной этого станет распространение омикрон-штамма. По ее словам, в России было выявлено 698 случаев инфицирования омикрон-штаммом коронавируса.