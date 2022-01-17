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Гинцбург предупредил о смертельном риске из-за «живой вакцины»

Гинцбург: любой штамм коронавируса как «живая вакцина» может нести риск летального исхода
Александр Гинцбург

Александр Гинцбург. Фото: Владимир Песня / РИА Новости

Глава Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что любой циркулирующий штамм коронавируса, не только омикрон, может стать «живой вакциной», если человек перенес заболевание. Однако, предупредил он, такая вакцинация может нести различные риски, в том числе и смертельные. Об этом сообщает ТАСС.

«Если человек перенес заболевание "на ногах", то, считайте, это живая вакцина. Но никто не скажет, какие будут последствия такой "вакцинации", в отличие от вакцинации "Спутником", безопасность которого давно доказана. Потому что осложнения от живой вакцины бывают разные, вплоть до летальных исходов», — сказал Гинцбург.

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1 декабря

В декабре представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелиты Вуйнович предположила, что омикрон-штамм коронавируса может стать «живой вакциной» от COVID-19 и позволит победить пандемию.

В свою очередь иммунолог Николай Крючков заявил, что с самого начала было понятно, что никакой живой вакциной омикрон не станет, а пострадает от него в несколько раз больше граждан, чем от дельты. В отличие от него иммунолог Владислав Жемчугов выразил мнение, что свойства нового штамма говорят о том, что он может вытеснить предыдущие варианты вируса, стать «живой вакциной», поэтому дополнительные ограничительные меры вводить не стоит.

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Марина Совина
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