ВОЗ оценила скорость распространения омикрон-штамма

Эксперты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) оценили скорость распространения нового штамма коронавируса омикрон. По последним данным, есть значительные подтверждения того, что омикрон распространяется гораздо быстрее других видов инфекции. Об этом сообщил гендиректор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус, передает РИА Новости.

Теперь у нас есть убедительные доказательства того, что омикрон распространяется значительно быстрее штамма дельта Тедрос Аданом Гебрейесус гендиректор ВОЗ

Гебрейесус также подтвердил, что вирус опасен в том числе и для привитых и переболевших коронавирусной инфекцией.

Омикрон-штамм

Представитель Всемирной организации здравоохранения по борьбе с COVID-19 Дэвид Набарро отметил, что омикрон распространяется чрезвычайно быстро По данным ВОЗ, число новых случаев удваивается каждые два-три дня.

Это значит, что ситуация будет в восемь раз серьезнее через неделю и в 40 раз серьезнее через две недели Дэвид Набарро представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по борьбе с COVID-19

При этом основные симптомы омикрон-штамма коронавируса принципиально не отличаются от предыдущих штаммов. По словам представителя ВОЗ в России Мелиты Вуйнович, в список наиболее распространенных проявлений заболевания вошли головная боль, температура и поражение легких, бывают и осложнения, которые ВОЗ отмечала во всех штаммах до сих пор.

Таким образом, понять, кто заболел омикроном, а кто — дельтой, клинически сейчас уже практически невозможно, подчеркнула эксперт.

Вуйнович также предположила, что омикрон-штамм коронавируса может стать «живой вакциной» от COVID-19 и позволит победить пандемию. Она отметила, что такой итог возможен, но подчеркнула, что на данный момент говорить об этом рано, поскольку пациентов с омикроном недостаточно. «Надо подождать не менее недели-полутора, чтобы мы могли точно сказать», — пояснила Вуйнович.

Прогноз на ближайший год

По прогнозам ВОЗ, пандемия коронавируса может завершиться уже в следующем году. Однако, подчеркнул Гебрейесус в ходе брифинга, положить конец COVID-19 удастся, только остановив распространение вируса.

Если мы хотим, чтобы пандемия закончилась в следующем году, мы должны покончить с неравенством и вакцинировать 70 процентов населения каждой страны к середине следующего года Тедрос Аданом Гебрейесус гендиректор ВОЗ

Приблизительно такие же временные рамки ставят и врачи московской городской клинической больницы №52. По их предположениям, пандемия коронавируса может продлиться еще полгода или год.

В свою очередь, директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге выразил надежду, что рано или поздно произойдет эволюция от пандемии коронавируса до эндемии, как это произошло с гриппом: тогда COVID-19 перейдет в разряд сезонных респираторных вирусов, от которых людям необходимо делать прививку раз в год.

Ситуация в России

Представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович отметила, что в России видны признаки выхода на плато по COVID-19 и изменение эпидемической ситуации. При этом она обратила внимание, что, несмотря на выход на плато, уровень заболеваемости в стране очень высокий, «близкий к 30 тысячам случаев в день». «Видны хорошие знаки, но не надо абсолютно успокаиваться», — призвала Вуйнович.

