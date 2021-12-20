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В ВОЗ увидели признаки выхода России на плато по COVID-19

Представитель ВОЗ в России Вуйнович о выходе на плато по COVID-19: видны хорошие знаки

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович увидела признаки выхода страны на плато по COVID-19 и изменение эпидемической ситуации. Она рассказала об этом в понедельник, 20 декабря, в эфире телеканала «Россия 24», передает РИА Новости.

Она также отметила, что ВОЗ призывает не терять бдительность.

«Видны хорошие знаки, но не надо абсолютно успокаиваться», — сказала Вуйнович, добавив, что есть плато, но дальше уровень заболеваемости очень высокий, «близкий к 30 тысячам случаев в день».

Ранее педиатр-инфекционист Евгений Тимаков предположил, что уровень заболеваемости COVID-19 в России стабилизируется в середине-конце декабря. «Вот тогда мы зиму более-менее, надеюсь, спокойно с вами переживем», — подчеркнул он.

Марина Совина
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