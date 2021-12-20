Глава ВОЗ назвал условие для окончания пандемии в следующем году

Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что пандемия коронавируса может завершиться уже в следующем году. По его словам, для этого 70 процентов населения должны быть привиты от COVID-19 к середине года. Об этом он сообщил на пресс-конференции организации.

«Если мы хотим, чтобы пандемия закончилась в следующем году, мы должны покончить с неравенством и вакцинировать 70% населения каждой страны к середине следующего года», — заявил он.

Он также отметил, что сейчас у ВОЗ есть убедительные доказательства, что омикрон-штамм распространяется значительно быстрее, чем штамм дельта. По его словам, вакцинированные и переболевшие с высокой долей вероятности могут заразиться коронавирусом.

Гебрейесус подчеркнул, что положить конец пандемии удастся, только положив конец распространению вируса. Он также добавил, что Китай должен предоставить больше информации о происхождении SARS-CoV-2, чтобы помочь справиться с пандемией и подготовиться к подобным ситуациям в будущем.

Ранее представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович увидела признаки выхода страны на плато по COVID-19 и изменение эпидемической ситуации. При этом она отметила, что, несмотря на выход на плато, уровень заболеваемости в стране очень высокий, «близкий к 30 тысячам случаев в день».

