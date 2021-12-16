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ВОЗ заявила о «крайне быстром» распространении омикрон-штамма

Представитель ВОЗ Набарро: омикрон-штамм удваивает случаи заражения каждые два-три дня

Фото: Hannah McKay / Reuters

Новый омикрон-штамм коронавируса распространяется чрезвычайно быстро, число новых случаев удваивается каждые два-три дня, заявил представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по борьбе с COVID-19 Дэвид Набарро в эфире телеканала Sky News.

По его словам, новый вариант COVID-19 распространяется крайне быстро, удваивая количество случаев каждые два-три дня. «Это значит, что ситуация будет в восемь раз серьезнее через неделю и в 40 раз серьезнее через две недели», — заявил Набарро.

При условии, что подтвердится меньшая летальность омикрон-штамма, число заболевших «потрясет» систему здравоохранения Великобритании, подчеркнул специалист. По его словам, в таком случае ситуация «станет экстремально серьезной в течение двух недель, а возможно раньше».

Ранее Набарро заявил, что новый штамм коронавируса SARS-CoV-2, возникший в результате мутации и обнаруженный в Великобритании, более заразен, но в целом не меняет уровень опасности заболевания. Он подчеркнул, что людям стоит сохранять осторожность, однако радикальных изменений в приоритетах и способах борьбы с эпидемией из-за нового штамма не предвидится.

Марина Совина
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