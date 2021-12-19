Московские врачи дали прогноз по окончанию пандемии

Пандемия коронавируса может продлиться еще полгода или год. Такой прогноз дали врачи московской городской клинической больницы №52 в фильме Наили Аскер-заде «Опасный вирус. Второй год» на канале «Россия 1».

Главврач больницы Марьяна Лысенко заявила, что она и коллеги являются оптимистами в вопросах об окончании периода распространения коронавируса. Заместитель главного врача по анестезиологии и реанимации Сергей Царенко уточнил, что, судя по всему, текущее положение дел сохранится «еще минимум полгодика-годик».

Ранее директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге назвал условие для победы над пандемией COVID-19. По его словам, рано или поздно мы совершим эволюцию от пандемии коронавируса до эндемии, как это произошло с гриппом: это сезонный респираторный вирус, от которого людям необходимо делать прививку раз в год. Тем не менее, представитель ВОЗ отметил, что пока об этом еще слишком рано говорить.