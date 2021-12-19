Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Московские врачи дали прогноз по окончанию пандемии

Врачи московской больницы №52: пандемия коронавируса может продлиться еще полгода или год

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

Пандемия коронавируса может продлиться еще полгода или год. Такой прогноз дали врачи московской городской клинической больницы №52 в фильме Наили Аскер-заде «Опасный вирус. Второй год» на канале «Россия 1».

Главврач больницы Марьяна Лысенко заявила, что она и коллеги являются оптимистами в вопросах об окончании периода распространения коронавируса. Заместитель главного врача по анестезиологии и реанимации Сергей Царенко уточнил, что, судя по всему, текущее положение дел сохранится «еще минимум полгодика-годик».

Ранее директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге назвал условие для победы над пандемией COVID-19. По его словам, рано или поздно мы совершим эволюцию от пандемии коронавируса до эндемии, как это произошло с гриппом: это сезонный респираторный вирус, от которого людям необходимо делать прививку раз в год. Тем не менее, представитель ВОЗ отметил, что пока об этом еще слишком рано говорить.

Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Трамп назвал Си Цзиньпина убийцей
Назван самый популярный алкогольный напиток на новогоднем столе
В Германии рассказали о «головной боли» из-за «Северного потока-2»
Участница «Детского Евровидения» от России прокомментировала свое выступление
Московские врачи дали прогноз по окончанию пандемии
Раскрыта предварительная причина ЧП на шахте в Кузбассе
Аксессуары против 5G оказались опасны для здоровья
Ковальчук подвел итоги выступления сборной России на Кубке Первого канала
Расчлененное тело пенсионерки нашли в квартире на северо-западе Москвы
В «Роскосмосе» опровергли информацию о банкете за шесть миллионов рублей
Фармацевт рассказала об опасности популярного болеутоляющего
Тела двух человек обнаружили в московской квартире
В ВОЗ назвали условие победы над пандемией коронавируса
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2021 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter