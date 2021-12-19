В ВОЗ назвали условие победы над пандемией коронавируса

Директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге назвал условие для победы над пандемией COVID-19. Об этом он рассказал в эфире телеканала «Россия 1», передает ТАСС.

По его словам, рано или поздно мы совершим эволюцию от пандемии коронавируса до эндемии, как это произошло с гриппом: это сезонный респираторный вирус, от которого людям необходимо делать прививку раз в год. Тем не менее, представитель ВОЗ отметил, что пока об этом еще слишком рано говорить.

Ранее Всемирная организация здравоохранения одобрила вакцину против коронавируса CovavaxTM, изготовленную индийским Институтом сыворотки по лицензии американской компании Novavax. Двухкомпонентный препарат стал девятым из разрешенных организацией для чрезвычайного использования. Отмечается, что среди его преимуществ — более простые условия хранения.

