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ВОЗ одобрила девятую вакцину против коронавируса

Associated Press: ВОЗ одобрила индийскую вакцину против коронавируса CovavaxTM

Фото: Dado Ruvic / Reuters

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) одобрила вакцину против коронавируса CovavaxTM, изготовленную индийским Институтом сыворотки по лицензии американской компании Novavax. Об этом сообщает Associated Press.

Двухкомпонентный препарат стал девятым из разрешенных организацией для чрезвычайного использования. Отмечается, что среди его преимуществ — более простые условия хранения. CovavaxTM — белковая вакцина, созданная по более старой технологии, которая годами использовалась для производства других видов вакцин. Компания Novavax из Мэриленда использует генную инженерию для выращивания безвредных копий шипового белка коронавируса в клетках насекомых. Ученые извлекают и очищают белок, а затем добавляют иммуностимулирующее химическое вещество.

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Ожидается, что вакцину одобрит ряд стран, разрешающих въезд только привитых против коронавируса путешественников, и поможет увеличить уровень вакцинации в странах с низким уровнем дохода. Вместе с тем вопрос о том, насколько CovavaxTM способен помочь в борьбе с новым омикрон-штаммом коронавируса, остается открытым, как и вопрос о сроках и объемах поставок.

Ранее глава Европейского регионального бюро организации Ханс Клюге заявил, что российская вакцина от коронавируса «Спутник V» может быть одобрена во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) уже в первом квартале 2022 года. Директор РФПИ Кирилл Дмитриев отмечал, что задержки одобрения российского препарата носят исключительно бюрократический характер.

Марина Совина
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