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В ВОЗ высказались о сроках одобрения «Спутника V»

Представитель ВОЗ Клюге: «Спутник V» может быть одобрен в первом квартале 2022 года

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Российская вакцина от коронавируса «Спутник V» может быть одобрена во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) уже в первом квартале 2022 года. Так о сроках одобрения препарата высказался руководитель Европейского регионального бюро организации Ханс Клюге, передает ТАСС.

«Сфера здоровья, включая вакцины, должна быть вне политики. Мы не должны обращать внимание на страну происхождения», — подчеркнул представитель ВОЗ. Он заявил, что разделяет оптимизм президента России Владимира Путина в отношении скорого включения «Спутника V» в список препаратов для экстренного применения.

Клюге отметил, что необходимые документы были подписаны Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ) еще в октябре. «В первом квартале следующего года будет последующее одобрение со стороны головного офиса ВОЗ после получения досье, которое будет направлено до конца года», — раскрыл он.

Ранее стало известно, что Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи ожидает прибытия делегации ВОЗ в рамках одобрения вакцины от коронавируса «Спутник V» в январе 2022 года. Директор РФПИ Кирилл Дмитриев отмечал, что задержки одобрения российского препарата носят исключительно бюрократический характер.

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Екатерина Андреева
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