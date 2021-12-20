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В ВОЗ оценили вероятность превращения омикрона в «живую вакцину» от COVID-19

Представитель ВОЗ Вуйнович: омикрон может стать «живой вакциной» от коронавируса

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Омикрон-штамм коронавируса может стать «живой вакциной» от COVID-19 и позволит победить пандемию. Такое мнение выразила представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович в эфире телеканала «Россия-24».

Она отметила, что такой итог возможен, но подчеркнула, что на данный момент говорить об этом рано, поскольку пациентов с омикроном недостаточно. «Надо подождать не менее недели-полутора, чтобы мы могли точно сказать», — пояснила Вуйнович.

Представитель ВОЗ отметила, что в организации обеспокоены скоростью распространения омикрона. «Большой всплеск за короткий период может привести к параличу системы здравоохранения, если будет очень много заболевших. И этого мы опасаемся», — сообщила она.

Вуйнович также выразила надежду, что у заболевших новым штаммом будет не такая серьезная клиническая картина, как у тех, кто заболел дельтой. По ее словам, основными симптомами омикрона, как и в предыдущих случаях, являются головная боль, температура и поражение легких, бывают и осложнения, которые ВОЗ отмечала во всех штаммах до сих пор. При этом, подчеркнула эксперт, понять, кто заболел омикроном, а кто — дельтой, клинически сейчас уже практически невозможно.

«Мы надеемся, что, возможно, сейчас появится лекарство, которое будет эффективно именно против омикрона. Не надо бояться, у нас есть достаточно возможностей, чтобы лечить всех пациентов, которые заболели. С каждым днем добавляются новые лекарства, так что надо опираться на науку», — заключила Вуйнович.

Ранее гендиректор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус подтвердил опасность омикрон-штамма для привитых и переболевших. Он сообщил, что у организации появились значительные подтверждения того, что омикрон распространяется быстрее других видов инфекции.

Марина Совина
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