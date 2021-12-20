Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

ВОЗ подтвердила опасность омикрон-штамма для привитых и переболевших

Гендиректор ВОЗ Гебрейесус: омикрон-штамм распространяется быстрее других видов COVID-19

Фото: Антон Ваганов / Reuters

У Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) появились значительные подтверждения того, что омикрон-штамм коронавируса распространяется быстрее других видов инфекции. Об этом сообщил гендиректор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус, передает РИА Новости.

В частности, по словам Гебрейесуса, омикрон-штамм передается значительно активнее, чем дельта-штамм вируса. Представитель организации также подтвердил, что вирус опасен в том числе и для привитых и переболевших COVID-19.

Гендиректор ВОЗ отметил, что число летальных исходов от осложнений заболевания, вызванного коронавирусом, в 2021-м превысило 3,3 миллиона человек. Он подчеркнул, что в 2020-м от туберкулеза, малярии и ВИЧ суммарно скончалось меньше граждан.

Ранее Moderna раскрыла сроки начала испытаний специальной вакцины от омикрон-штамма. Согласно озвученным планам, компания начнет клиническое тестирование препарата в начале 2022 года. При этом до клинической апробации спецвакцины Moderna порекомендовала бороться с новым штаммом коронавирусной инфекции с помощью третьей прививки своим препаратом.

Истории без цензуры и запретов. Подписывайтесь на «Ленту дна» в Telegram
Екатерина Андреева
Обсудить
Последние новости
ВОЗ подтвердила опасность омикрон-штамма для привитых и переболевших
В Париже мужчина с ножом взял в заложники двух женщин
В СБУ раскрыли подробности дела о госизмене в отношении Порошенко
Российский пловец рассказал о потерянных в воде на соревнованиях плавках
Моргенштерн предложил владельцу «Тануки» обменяться ресторанами
Реклама Nike на фасаде оперы в Париже спровоцировала скандал в сети
Еще одна страна ужесточила правила въезда для россиян из-за коронавируса
Владельцы техники Apple испугались слежки
Пробки в Москве достигли 10 баллов
Погибшего на сцене Большого театра артиста признали виновным в случившемся
Российские болельщики выразили соболезнования клубу после назначения Черчесова
Москвичей предупредили о наступлении рекордных морозов
Семьи погибших бойцов ЧВК Вагнера заявили об отсутствии документов об их смерти
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2021 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter