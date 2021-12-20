Назван срок начала испытаний спецвакцины от омикрона

Moderna назвала сроки начала испытаний спецвакцины от омикрона. По планам, компания начнет клиническое тестирование препарата в начале 2022 года. Об этом сообщила пресс-служба компании на официальном сайте.

Вплоть до клинической апробации спецвакцины компания намерена бороться с новым штаммом коронавирусной инфекции с помощью третьей прививки своего препарата. Согласно опубликованным исследованиям, число антител при бустерном способе увеличивается в 37 раз от прежнего уровня.

Компания параллельно с разработкой спецвакцины испытает бустер двойного объема. В опубликованных исследованиях Moderna сообщает об увеличении антител в 83 раза после инъекции, без серьезных побочных эффектов.

Ранее эксперты при Центре по контролю за заболеваниями (ЦКЗ) США рекомендовали отказаться от использования вакцины от коронавируса, созданной компанией Johnson&Johnson. Эта прививка могла вызвать редкие осложнения, связанные с образованием тромбов в кровеносной системе человека. Сотрудники ЦКЗ указали, что преимущество в ходе программы вакцинации следует отдавать препаратам компаний Pfizer и Moderna.

В ноябре ученые Института общественного здравоохранения, Медицинского центра по делам ветеранов и Научного центра здравоохранения Техасского университета выяснили, что в ходе эпидемии коронавируса снизился защитный эффект от вакцинирования. Наибольшим оказалось снижение для вакцины Janssen (Johnson&Johnson): защита от инфекции снизилась с 86,4 процента в марте до 13,1 процента в сентябре.