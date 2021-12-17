Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

В США рекомендовали отказаться от вакцины Johnson&amp;Johnson от коронавируса

Эксперты медрегулятора США CDC рекомендовали не использовать вакцину Johnson&Johnson

Фото: Shannon Stapleton / Reuters

Эксперты при медицинском регуляторе США CDC (Центры по контролю за заболеваниями, ЦКЗ) рекомендовали по возможности не использовать вакцину от коронавируса производства Johnson&Johnson. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на опубликованные результаты голосования.

Причиной стали сообщения о возможных серьезных побочных эффектах препарата. В частности, речь идет о редких осложнениях, связанных с образованием тромбов в кровеносной системе человека.

Материалы по теме:
«Обоняние возвращается. Может быть, и тупость обратима?» Переболевшие COVID-19 психиатры — о последствиях коронавируса
«Обоняние возвращается. Может быть, и тупость обратима?»Переболевшие COVID-19 психиатры — о последствиях коронавируса
9 декабря
«Есть повод для паники» Чем опасен новый штамм коронавируса и что ждать от омикрона россиянам? Отвечает биолог
«Есть повод для паники»Чем опасен новый штамм коронавируса и что ждать от омикрона россиянам? Отвечает биолог
1 декабря

Эксперты указали, что преимущество в ходе прививочной кампании следует отдавать другим препаратам, произведенным по технологии mRNA компаниями Pfizer и Moderna. Вакцину же Johnson&Johnson можно использовать лишь при отсутствии выбора. Теперь регулятор должен решить, прислушиваться ли к мнению своих экспертов.

Ранее сообщалось, что регулирующий орган в США захотел объявить о том, что применение вакцины от коронавируса американской компании Johnson & Johnson может увеличить риск развития редкого аутоиммунного заболевания. Уточнялось, что у пациентов, которые получили этот препарат в США, примерно в три-пять раз чаще обычного развивается синдром Гийена-Барре — аутоиммунное поражение периферических нервов, которое сопровождается слабостью в мышцах и нарушением чувствительности.

В ноябре ученые Института общественного здравоохранения, Медицинского центра по делам ветеранов и Научного центра здравоохранения Техасского университета выяснили, что защита против коронавируса, обеспечиваемая любыми типами вакцин, снизилась. Наибольшим оказалось снижение для вакцины Janssen (Johnson&Johnson): защита от инфекции снизилась с 86,4 процента в марте до 13,1 процента в сентябре.

Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Стало известно о попытках США подтолкнуть ФРГ к остановке «Северного потока-2»
Украшения задержанной главы ИФНС оценили в 12 миллионов рублей
Глава МИД Украины рассказал о планах Запада отключить Россию от SWIFT
В Москве обнаружили выходящую на проезжую часть снежную горку
Apple заплатит сидящим на удаленке сотрудникам
Сокуров извинился перед главой СПЧ
В России заявили о разработке нового ракетного комплекса
На месте немецкого концлагеря в российском регионе нашли детские останки
Порноактриса рассказала об отравившей тело болезни после увеличения груди
В НАТО поставили России условие для укрепления доверия
Бывшего прокурора в Саратовской области обвинили в мошенничестве
Москве предрекли обвал спроса на квартиры
Глава МЧС рассказал о «прямом пути к беде» на шахте «Листвяжная»
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2021 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter