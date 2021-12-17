Эксперты при медицинском регуляторе США CDC (Центры по контролю за заболеваниями, ЦКЗ) рекомендовали по возможности не использовать вакцину от коронавируса производства Johnson&Johnson. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на опубликованные результаты голосования.

Причиной стали сообщения о возможных серьезных побочных эффектах препарата. В частности, речь идет о редких осложнениях, связанных с образованием тромбов в кровеносной системе человека.

Эксперты указали, что преимущество в ходе прививочной кампании следует отдавать другим препаратам, произведенным по технологии mRNA компаниями Pfizer и Moderna. Вакцину же Johnson&Johnson можно использовать лишь при отсутствии выбора. Теперь регулятор должен решить, прислушиваться ли к мнению своих экспертов.

Ранее сообщалось, что регулирующий орган в США захотел объявить о том, что применение вакцины от коронавируса американской компании Johnson & Johnson может увеличить риск развития редкого аутоиммунного заболевания. Уточнялось, что у пациентов, которые получили этот препарат в США, примерно в три-пять раз чаще обычного развивается синдром Гийена-Барре — аутоиммунное поражение периферических нервов, которое сопровождается слабостью в мышцах и нарушением чувствительности.

В ноябре ученые Института общественного здравоохранения, Медицинского центра по делам ветеранов и Научного центра здравоохранения Техасского университета выяснили, что защита против коронавируса, обеспечиваемая любыми типами вакцин, снизилась. Наибольшим оказалось снижение для вакцины Janssen (Johnson&Johnson): защита от инфекции снизилась с 86,4 процента в марте до 13,1 процента в сентябре.