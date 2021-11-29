Американская компания Johnson & Johnson начала разработку вакцины от омикрон-штамма коронавируса. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на заявление компании.

Отмечается, что компания в сотрудничестве с учеными из Южной Африки и по всему миру оценивает эффективность своей вакцины от COVID-19 против разных вариантов, включая «новый, быстро распространяющийся омикрон-штамм».

«Помимо этого, компания разрабатывает специальную вакцину против омикрон-варианта и по мере необходимости будет совершенствовать ее», — подчеркнули в компании.

Ранее сообщалось, что регулирующий орган в США захотел объявить о том, что применение вакцины от коронавируса американской компании Johnson & Johnson может увеличить риск развития редкого аутоиммунного заболевания. Уточнялось, что у пациентов, которые получили этот препарат в США, примерно в три-пять раз чаще обычного развивается синдром Гийена-Барре — аутоиммунное поражение периферических нервов, которое сопровождается слабостью в мышцах и нарушением чувствительности.

